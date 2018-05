Tite arma seleção com Gabriel Jesus no ataque e dois titulares do 7 a 1

O técnico Tite comandou no fim da tarde desta terça-feira seu primeiro treino com o grupo completo da seleção brasileira e armou a equipe que deve ser a titular diante da Argentina com Neymar, Gabriel Jesus e Philipe Coutinho no ataque. Dos quatro jogadores convocados que estiveram em campo nos 7 a 1 da semifinal da Copa de 2014, contra a Alemanha, também no Mineirão, dois deverão começar a partida de quinta-feira.

Sem surpresas em relação ao que se projetava, Tite armou o time com Alisson no gol; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo formando o setor defensivo; Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto no meio de campo; e Philipe Coutinho aberto pela direita de ataque, com Neymar na esquerda e Gabriel Jesus mais centralizado.

Destes, Marcelo e Fernandinho foram titulares no inesquecível 7 a 1 que calou o Mineirão e eliminou a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Paulinho entrou no segundo tempo daquela partida, enquanto Daniel Alves ficou no banco e Neymar foi desfalque por lesão. Thiago Silva e Willian, que deverão começar no banco na quinta, também faziam parte daquele elenco.

O treinador orientou os 11 jogadores em atividade com apenas metade do campo. Ele ajustou posicionamento de atletas e trabalhou jogadas ensaiadas, incluindo avanços pelos flancos com rápidas trocas de passes. Dos jogadores de meio de campo, Paulinho e Renato Augusto foram os que tiveram mais liberdade para se aproximar da área.

Na parte final do trabalho, os jogadores treinaram cobranças de falta a partir de cruzamentos pela intermediária, momento em que Tite orientou tanto o posicionamento de ataque quanto de defesa. Do outro lado, o restante do grupo realizou atividades físicas na primeira parte do treino e lances de bola parada - seja em cobranças de falta, seja em escanteio.