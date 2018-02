Tite assume afastamento de Rincón O técnico Tite assumiu nesta terça-feira toda a responsabilidade pelo afastamento do colombiano Rincón da equipe do Corinthians. ?A decisão foi totalmente técnica. Avaliei seu desempenho e disse pessoalmente ao Rincón que eu não contaria com ele?, afirmou horas após as fortes declarações do atleta, que rescindiu seu contrato com o clube segunda-feira. ?Deixá-lo no banco, na minha visão, seria até mais desrespeitoso.? De acordo com o treinador, a reunião da comissão técnica com o volante se deu na semana anterior à partida contra o Goiás, dia 13, quando soube que havia perdido a posição de titular. ?Não houve nenhuma manifestação ou pressão da diretoria para dispensá-lo?, repetiu várias vezes Tite. ?Podem questionar o meu critério, mas não o meu caráter.? Nesta terça-feira, Rincón declarou estar profundamente chateado com Tite, que, segundo o jogador, teria aceito dispensá-lo apenas para não ficar sem o cargo de treinador. Algumas das palavras do colombiano: ?Ele (Tite) foi homem e falou na minha cara isso (que o colocaria na reserva diante do Goiás). Mas depois ele foi mais um que se prestou a essa palhaçada?, referindo-se ao suposto boicote contra ele no clube, que seria encabeçado pelo vice de Futebol, Antonio Roque Citadini. ?O Citadini foi sacana demais e provou mais uma vez ser mau caráter?, disse o magoado atleta, de 37 anos, que receberá R$ 420 mil pela rescisão. Pôs em dúvida não só o caráter, mas também a competência do dirigente. ?Quando o Citadini chegou ao Corinthians, o clube despencou.? O volante, que disputou sete jogos pela equipe neste Brasileiro e impossibilitado, portanto, de atuar por outro time na competição, negou ter tido problemas com o grupo. E diz ter sido mandado embora por uma briga política. Foi contratado pelo dirigente Andres Sanchez, afastado e hoje da oposição. Citadini, aparecendo depois de um bom tempo no clube, rebateu a acusação. ?O Rincón tenta esconder o verdadeiro motivo da dispensa. A decisão foi da comissão técnica, e o clube a endossou.?