Tite assume o São Paulo nesta quarta Tite chega nesta quarta-feira à capital paulista para discutir detalhes de seu contrato com o São Paulo e acertar o vínculo com o clube. A apresentação oficial ocorrerá nesta quarta ou no máximo até quinta-feira, se nenhum contratempo ocorrer. A estréia deverá ser no domingo, contra o Bahia, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador pediu demissão do Grêmio na noite de segunda-feira para poder ?negociar com mais tranqüilidade com possíveis interessados?. O técnico gaúcho recebia, no Grêmio, cerca de R$ 85 mil e os são-paulinos estão lhe oferecendo aproximadamente R$ 120 mil. Uma de suas reivindicações é trazer o auxiliar Cléber Xavier, com quem trabalha no Sul. Embora as partes neguem, Tite manteve contato com a cúpula do São Paulo, por telefone, na noite de segunda e terça-feira. Segunda-feira, disse que não aceitaria ?fazer contrato de seis meses e chegar com a obrigação de conquistar o título brasileiro?. O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, está lhe garantindo tranqüilidade para exercer seu trabalho. Mas não esconde de ninguém que espera, no mínimo, um terceiro lugar, que classifica a equipe para a Libertadores de 2004. ?O grande objetivo em minha gestão é ver o São Paulo de volta à Libertadores?, declarou. Tite despediu-se dos jogadores do Grêmio e disse que o principal motivo de sua saída foi o fracasso do time na Copa Libertadores. ?Os resultados falam mais alto?, afirmou, ao anunciar a demissão. O técnico tomou a decisão de deixar o clube gaúcho durante uma missa à qual assistia ao lado da mulher, na Igreja de Santo Antônio, na noite de segunda-feira. Depois de comunicar a família, incluindo os pais, que moram em Caxias do Sul, Tite telefonou ao presidente do Grêmio, Flávio Obino, e pediu para sair.