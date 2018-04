Tite avisa: não vai dar espetáculo Se depender de Tite, o corintiano que gostar de espetáculo, festival de gols, deve poupar o seu dinheiro no restante do Brasileiro. O empate deste domingo por 0 a 0 com o São Paulo foi uma amostra do que virá pela frente. "Que ninguém se iluda: as partidas valem muito desta rodada em diante. Os treinadores estão preocupados não só em não perder como em não sofrer a carga emocional de tomar o primeiro gol", disse o técnico do Corinthians. "A marcação só irá ser reforçada. Eu também gostaria de um festival de gols. Os jogos serão disputados, mas não serão agradáveis para a torcida", reconheceu. "Eu e o Leão utilizamos o mesmo esquema tático. Colocamos três zagueiros e cinco no meio-de-campo. Os dois atacantes também ajudavam a marcar. Ou seja, não sobrou espaço para ninguém. As chances de gols foram raras. Uma pena, mas a realidade do campeonato é essa", resumiu. Quem tinha um pouco de talento, reclamava muito. "Tentei correr, driblar, partir para cima. Só que havia vários jogadores me cercando. Quando levava alguma vantagem, era derrubado. Assim não dá para jogar", reclamou Gil. "Foi muita marcação de lado a lado. Eu não fiz uma defesa no segundo tempo", disse Fábio Costa. "O Corinthians foi um pouquinho melhor. Mas para o torcedor foi pouco, mesmo. Eles querem saber de gols." Quem sorria nos vestiários era o capitão Ânderson. Ele havia sido cumprimentado por salvar uma bola em cima da linha, depois de cabeçada de Danilo. E travou Tardelli no primeiro tempo, quando o atacante estava para marcar. "Sinto que fui bem e pude evitar esses dois lances. Um gol poderia ter nos custado a derrota. O empate até que valeu", comemorou o zagueiro. Havia preocupação no vestiário com a contusão sofrida pelo ala Renato. Ele saiu com o joelho esquerdo inchado devido a uma torção. Fabinho recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Goiás, domingo, em São Paulo.