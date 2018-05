Tite chama Brenner, do São Paulo, para treinar com a seleção na Granja Comary

O jovem atacante Brenner, uma das principais revelações da base do São Paulo, terá a oportunidade de treinar com a seleção brasileira de Tite na Granja Comary entre os dias 23, 24 e 25 de maio. A atividade integra a preparação do grupo que viajará para a Rússia para disputar a Copa do Mundo.

O coordenador de seleções da CBF e integrante da comissão técnica de Tite, Edu Gaspar, entrou em contato com o executivo de futebol do São Paulo, Raí, e com o coordenador Ricardo Rocha, fazendo o convite. O atleta acaba de retornar da concentração da seleção Sub-20, que se prepara para disputar o Sul-Americano da categoria no ano que vem.

"É uma oportunidade que o Brenner tem para seguir crescendo como atleta, e da nossa parte estamos sempre buscando proporcionar aos mais jovens os melhores caminhos na formação", avalia Raí. Outras jovens revelações brasileiras também devem ser chamadas para os treinos.

Os 23 selecionados de tite estarão em Teresópolis entre 20 a 27 de maio, quando viajam para a Inglaterra para finalizar os preparativos antes do amistoso contra a Croácia, marcado para o dia 3 de junho.