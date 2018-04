Tite chega ao quarto título em 3 anos de Corinthians

O técnico abraçou afetuosamente todos os jogadores na comemoração, um gesto característico. Tite havia afirmado que a equipe estava motivada para disputar um título inédito para a maioria do elenco corintiano. Era a conquista que faltava ao Corinthians desde que ele assumiu o cargo no segundo semestre de 2010. Desde então, foi campeão brasileiro em 2011 e, depois, ganhou a Libertadores e o Mundial de Clubes no ano passado.

Para Tite, também foi uma conquista especial, a sua primeira no Campeonato Paulista. "O primeiro título a gente nunca esquece", brincou o treinador, que vem trilhando uma trajetória de enorme sucesso no comando corintiano. Para isso acontecer, porém, ele ressaltou a postura da diretoria do clube, que apostou na continuidade do trabalho mesmo nos momentos mais difíceis, como a eliminação precoce diante do Tolima na Libertadores de 2011.

"Quando você atinge um título mundial, teu padrão de exigência sobe, aí você sai de uma Libertadores e vai disputar uma final como essa. Tem de ter capacidade de regeneração, tem de ter alma", afirmou Tite, comemorando a força do elenco corintiano para superar as adversidades. Agora, ele já projeta os próximos desafios e promete lutar para ser campeão das competições restantes na temporada: o Brasileirão, cuja estreia será sábado, contra o Botafogo, no Pacaembu, a Recopa Sul-Americana, que vale pela rivalidade com o São Paulo, e a Copa do Brasil, somente no segundo semestre.