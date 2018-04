Tite cobra melhor desempenho do ataque do Inter

Incomodado com as chances perdidas pelo Internacional na derrota do último sábado para o Palmeiras por 2 a 1, o técnico Tite cobrou nesta terça um melhor aproveitamento nas finalizações no jogo de quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro.

"Contra o Palmeiras construímos boas jogadas, mas pecamos na execução final. Precisamos melhorar o último passe e a objetividade na hora do arremate a gol. Já melhoramos bastante na criação e marcação, agora falta ter mais concentração no chute final", avaliou o treinador.

Dono do quinto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o Internacional precisa de um bom resultado diante do Santos para alcançar a zona de classificação para a Libertadores e se manter perto do líder Palmeiras. "Agora é pau e pau. Todo jogo é importante. Queremos voltar ao G-4 e nos mantermos no topo", disse o volante Guiñazu.

O Internacional é quinto colocado do Brasileirão, com 33 pontos, sete a menos que o Palmeiras, mas com duas partidas a menos. O jogo contra o Santos é um dos adiados pela CBF por causa da participação do Inter na Copa Suruga, no Japão. A outra, contra o Atlético-MG, está marcada para o dia 2 de setembro, no Beira-Rio.