Tite cogita de novo mudança de esquema Apesar das boa chances de o Corinthians se classificar para a Copa Sul-Americana, Tite pode mudar o esquema tático para enfrentar o São Caetano, domingo, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Sem o lateral-direito Édson e o zagueiro Anderson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o técnico já começa a pensar na hipótese de jogar no esquema 4-4-2. O treinador chegou a fazer algumas experiências com a nova formação, nos dois coletivos realizados na semana passada, mas acabou optando pelo 3-5-2 para enfrentar o Cruzeiro.