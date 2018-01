Tite coloca o Corinthians no ataque Depois de 45 dias de expectativa, o torcedor corintiano finalmente começará a conhecer Carlitos Tevez. Mas o argentino comprado por US$ 22,5 milhões (perto de R$ 58 milhões) não estará sozinho no jogo deste sábado, às 16 horas, contra o América, no Morumbi. Carlos Alberto, que veio por 7 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões), também faz sua estréia. A dupla já conseguiu mudar o estilo de jogo que caracterizou o Corinthians em 2004. A equipe redescobriu o ataque. "Com os dois em campo, o time ganha uma qualidade impressionante ofensiva. Ela me faltava desde que fui contratado. Por isso falavam que eu preparava tanto o Corinthians para marcar. Agora com o Tevez e com o Carlos Alberto, o time pode e vai atacar", prometeu o técnico Tite. O treinador também fez a sua parte para que Tevez tenha a melhor estréia possível. "Vou jogar como eu gosto. O Tite me deu toda a libertade de atacar. Exatamente como fazia no Boca. Conversamos e ele ficou sabendo como rendo melhor. Ele respeitou o meu jeito e isso é o que eu queria", contou o argentino. Tevez ficou quatro dias parado por causa da inflamação na perna direita, o que atrapalhou sua preparação para a estréia. No treino desta sexta-feira, no entanto, ele mostrou bem os dribles curtos e o seu poder de conclusão. "O Carlitos tem uma finalização extraordinária. De chamar a atenção mesmo", elogiou Tite. Se Tevez foi bem nos treinos, Carlos Alberto foi ainda melhor. O meia que veio do Porto impressionou pela técnica refinada e coragem ao enfrentar os zagueiros. "Se eu vou roubar a festa do Carlitos? Não, deixa a corintianada festejar com ele. Quero jogar e fazer o meu time ganhar. Vamos correr atrás do título. Não voltei para o Brasil para brincar. Ninguém me segura", garantiu Carlos Alberto. Desfalque - Tite não terá Marcelo Mattos, um dos reforços para a temporada, no jogo deste sábado. O volante pisou em um dos muitos buracos do estádio de Sorocaba, na vitória corintiana na quarta-feira, e seu tornozelo direito está inchado. Marinho, outro contratado pela MSI, ficará no banco de reservas por estar cerca de três quilos acima do seu peso ideal. Pela TV - Se pelo menos 50 mil pessoas forem ao estádio do Morumbi, como deve acontecer, a partida entre Corinthians e América deverá ser transmitida ao vivo pela Globo.