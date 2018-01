Tite comemora empate na Vila Belmiro O técnico Tite comemorou o empate por 1 a 1 com o Santos, neste domingo à tarde, na Vila Belmiro, como se fosse uma vitória. Ele explicou que não poderia exigir mais da equipe no momento em que está procurando entrosar os três novos jogadores, contratados pouco antes do início do Campeonato Paulista. "As principais características da nossa equipe são a competitividade e a regularidade. E elas estiveram presentes na partida, como também na campanha do Campeonato Brasileiro, quando chegamos em quarto lugar. E dessa forma que vamos ganhar uma das vagas para decidir o Campeonato Paulista", acredita o treinador. Tite gostou do comportamento de Triguinho, que atuou desde o começo, e dos laterais Anderson Lima e Gilberto, que entraram na etapa final. "Jogaram bem e tiveram algumas dificuldades naturais de quem está chegando e entrando no time com pouco tempo para treinar com os novos companheiros." Adhemar, que não foi utilizado neste domingo, está acertando contrato com um clube da Coréia do Sul.