Tite confere rival em São Caetano O São Paulo não mostrou bom futebol diante do São Caetano, não teve plástica, um futebol bonito e vistoso como exige sua torcida, muito menos eficiência. Quem assistiu a tudo nesta quarta-feira à noite, literalmente de camarote, foi o técnico Tite, do Corinthians, de olho no clássico com o rival domingo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tite guardou suas observações. "O São Paulo tem um grande time, mas ninguém vence o São Caetano com facilidade." O técnico corintiano só disse o óbvio. "Será um grande jogo, mas precisamos buscar a reabilitação", disse, referindo-se à derrota para o Atlético-PR, por 3 a 1, na última rodada. Após o jogo os times tinham o mesmo alvo: a árbitra Sílvia Regina de Oliveira. "O São Paulo fez muitas faltas e não deixou a bola rolar", reclamou o técnico Péricles Chamusca, do time do ABC. Do outro lado, Émerson Leão, do São Paulo, também reclamava dos erros da juíza que a advertiu aos 12 minutos do segundo tempo. "Ela estava intimidando meus jogadores. Eu não sou surdo. Eu ouvi", gritava Leão. Ele considerou o empate injusto "pelo volume de jogo? do seu time no segundo tempo. Mas admitiu que empatar fora de casa ?foi bom negócio?. Agora depende somente de uma vitória simples no jogo de volta, quarta-feira que vem, no Morumbi. A sua preocupação, a partir desta quinta-feira, será com o clássico contra o Corinthians, domingo, pelo Brasileiro. O São Caetano retorna aos treinos também nesta quinta-feira à tarde, visando o confronto com o Grêmio, sábado, no Estádio Anacleto Campanella. A baixa deve ser o volante Paulo Miranda, que deixou o campo aos três minutos do primeiro tempo sentindo uma lesão muscular na coxa direita. Marcelo Mattos continuará em seu lugar. O campeão paulista é quarto colocado, com 49 pontos.