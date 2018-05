Tite confirma oito jogadores no clássico e mantém mistério

Tite já confirmou oito jogadores do Corinthians para o clássico de domingo com o São Paulo. As dúvidas estão na zaga, no meio-campo e no ataque. Assim como ocorreu na vitória por 2 a 1 sobre o Capivariano, o treinador vai escalar um time misto porque a prioridade é a estreia na Copa Libertadores, na quarta-feira, contra o Cobresal.

Estão confirmados Cássio, Fagner, Yago, Bruno Henrique, Guilherme Arana, Rodriguinho, Lucca e Giovanni Augusto. O treinador ainda não sabe se contará com o zagueiro Felipe, o volante Elias e o atacante André.

Se Felipe não puder jogar, o escolhido será Vilson. Na vaga de Elias, estão na disputa Maycon e Guilherme. Outra opção é colocar Guilherme mais avançado para atuar como centroavante, caso André não tenha condições físicas de começar como titular. Contratado do Atlético-MG, o atacante vem treinando no CT do Parque Ecológico há 15 dias e está sendo submetido a uma preparação especial para entrar em forma.

"André está num processo de retomada. Eu queria que ele ficasse no banco contra o Capivariano, mas achamos melhor deixá-lo fora para que ele possa estar em melhores condições no domingo. Está num processo de evolução", explicou Tite.

Um desfalque já é certo para o clássico: Edílson. O lateral-direito tomou cartão vermelho contra o Capivariano e terá de cumprir suspensão.