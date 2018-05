Tite confirma time com Guilherme, Giovanni Augusto e André

Maycon, Romero e Danilo perderam espaço no Corinthians e agora são reservas. Os novos titulares de Tite são Guilherme, Giovanni Augusto e André. Os trio começará jogando neste sábado contra o Oeste, às 21h, no Itaquerão, pelo Campeonato Paulista, e também deverá enfrentar o Santa Fe, quarta-feira, pela Libertadores.

"Às vezes um atleta sai não porque está mal, mas porque outro está em momento melhor", justificou Tite, que também confirmou que o goleiro Matheus Vidotto será mantido como titular diante do Oeste. Cássio ainda está na fase final da recuperação de uma lesão na coxa esquerda e, por isso, volta apenas contra os colombianos.

"Ele treinou um dia só durante a semana, depois da recuperação. Há um resquício da lesão. Vamos fazer a recuperação total e treinamento nesses dias. O Matheus vai para o jogo, enquanto ele faz esse processo final", disse Tite.

Apesar da confirmação de Guilherme, Giovanni Augusto e André como novos titulares, o treinador afirma que a equipe pode mudar nas próximas semanas. "Estou buscando o time ideal, não é uma equipe pronta. Não tenho um time ainda. O campo fala. Tenho de diagnosticar o que ele fala", disse.

O meia Cristian foi inscrito no Campeonato Paulista. O Corinthians estava com uma vaga em aberto no Estadual e optou pelo volante depois da lesão de Elias, que sofreu uma fissura na fíbula esquerda, e só voltará a jogar em abril.

O Corinthians vai enfrentar o Oeste com Matheus Vidotto; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique; Giovanni, Rodriguinho, Guilherme e Lucca; André.