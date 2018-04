Tite confirma Marcelo Cordeiro e deve escalar Bolaños

A dúvida permanece quanto ao substituto do atacante Taison, também suspenso. Mas o comandante do Inter deu a entender que deve optar pelo equatoriano Bolaños. "Prefiro confirmar a escalação somente na hora do jogo, mas a tendência é que o Bolaños jogue", afirmou Tite, que ainda tem os desfalques do volante Magrão - se recupera de um cálculo renal - e do zagueiro Índio - fraturou o nariz e teve de ser operado.

O jogo desta quarta-feira tem sido apontado como uma oportunidade de revanche para o Internacional, que recentemente perdeu o título da Copa do Brasil justamente para o Corinthians. Além disso, o segundo jogo da decisão também foi no Beira-Rio, palco do duelo válido agora pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a coincidência, o atacante Alecsandro negou o clima de revanche. "Voltamos a nos encontrar em um momento completamente diferente, inclusive com times diferentes. Além disso é outra competição. Agora temos o objetivo de nos aproximarmos do líder. Não tem nada de revanche. Cada time tem seu objetivo", disse o jogador, artilheiro do Inter no Brasileirão, com seis gols.