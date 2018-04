Tite confirma Romero na vaga de Guerrero contra o Palmeiras

O atacante Romero será titular do Corinthians contra o Palmeiras, neste domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O paraguaio ganhou a vaga de Guerrero em treino comandado por Tite na tarde desta quinta-feira. Mendoza perdeu a posição para Renato Augusto, indicando que o técnico vai "povoar" o meio de campo no clássico.

No esboço tático, Tite formou o meio de campo com Ralf, Bruno Henrique, Petros, Jadson e Renato Augusto. Elias, que já não começou contra o Fluminense (no último domingo) e na semana que vem se apresenta à seleção brasileira, treinou entre os reservas. Vagner Love também treinou entre os reservas e pode ficar no banco de reservas no clássico. Por causa da saída de Guerrero, seu retorno, que seria apenas na próxima semana, deve ser antecipado.

Emerson ficou de fora do time titular, mas treinou normalmente. Sua presença no clássico é incerta. Seu contrato, que vence no final de julho, não será renovado, mas a diretoria afirmou que Tite decidirá se usa ou não o atacante.

O Corinthians deve entrar em campo com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Edu Dracena, Gil e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros, Jadson e Renato Augusto; Romero. Na parte final do treinamento, Tite tirou Renato Augusto e testou o atacante colombiano Mendoza no seu lugar. Mas a tendência é o time titular ser o que começou o treinamento desta quinta-feira.