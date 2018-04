Tite confirma time e lembra bons resultados do Red Bull contra os grandes Embora o Corinthians seja amplo favorito diante do Red Bull Brasil, o técnico Tite não acredita em facilidades na partida que será realizada neste sábado, às 16h20, no Itaquerão, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Para comprovar sua tese e mostrar que o respeito pelo adversário não é algo sem motivo, o comandante corintiano lembra que a equipe de Campinas tem um excelente resultado diante dos times grandes no Estadual.