Tite confirma Warley no ataque O duelo entre Warley e Luis Mário para formar com Marcelinho Paraíba a dupla de ataque do Grêmio serviu de preparação para o jogo desta quarta-feira contra o São Paulo, às 15h, no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil. O técnico Tite optou pelo ex-são-paulino Warley, após receber a notícia de que o jogador fora absolvido pelo Tribunal da CBF. A partida vale uma vaga às semifinais da competição e um empate leva o time gaúcho à próxima fase. A novidade no elenco gremista é o retorno de Ânderson Lima enquanto a péssima notícia para a torcida e para Tite foi a contusão do meia-direita Fábio Baiano, que rompeu parte do músculo anterior da coxa esquerda. Apesar de não ser escalado como titular nas partidas, o jogador era uma das opções táticas do técnico.