Tite conquista quarto título em três anos de Corinthians

SANTOS - Assim que o jogo terminou na Vila Belmiro, o técnico Tite entrou no gramado e correu em direção à arquibancada onde estava a pequena torcida corintiana. Agradeceu e dedicou a conquista do título estadual aos torcedores, que incentivaram o time durante os 90 minutos. O treinador disse que a torcida do Corinthians merecia o caneco especialmente pelo apoio após a eliminação na Libertadores. Aquela festa e reconhecimento após o fracasso diante do Boca Juniors mexeu com todos no clube, sobretudo com Tite.

O treinador abraçou afetuosamente todos os jogadores na comemoração, um gesto característico. Tite havia afirmado que a equipe estava motivada para disputar um título inédito para a maioria dos jogadores. Era a conquista que faltava ao Corinthians que, comandado por Tite, foi campeão brasileiro em 2011 e da Libertadores e Mundial de Clubes no ano passado.

À beira do gramado, o treinador corintiano esteve agitado e atuante quase que o tempo todo na decisão. Gesticulava muito e dava instruções aos jogadores que passavam perto de sua área técnica. Viu o Santos melhor em alguns momentos, mas nunca deixou de acreditar na conquista. No início da partida, reclamou da abirtragem e tomou advertências. Nervoso, o técnico gritava e manifestava insatisfação com as decisões do juiz Guilherme Ceretta de Lima. No segundo tempo, o árbitro correu em direção ao técnico e ordenou que ele se acalmasse.

Tite substituiu Romarinho por Alexandre Pato no fim do segundo tempo. Orientou o atacante a "jogar de perfil"', ou seja, à espera da bola com o corpo virado para o centro do campo. Cinco minutos depois, o treinador consultou um repórter para saber o tempo de jogo para definir a última substituição. Tite manteve o Corinthians no caminho das conquistas.