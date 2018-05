Tite convoca Fábio Santos para lugar de Marcelo, suspenso

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira o lateral-esquerdo Fábio Santos, do Atlético-MG, para a partida da próxima quarta-feira diante do Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele ocupará a vaga de Marcelo, que tomou o segundo cartão amarelo na partida diante da Argentina e, por isso, está suspenso.

A escolha de Fabio Santos, que tem três convocações pela seleção principal, ocorreu também por uma questão de logística. O lateral, que vem tendo boas atuações no Campeonato Brasileiro, já estava em Belo Horizonte, já que joga no Atlético.

Fabio Santos já irá participar do treino com o grupo da seleção na manhã deste sábado, na Cidade do Galo, CT do Atlético. No domingo, a seleção faz um último treino no mesmo local e depois viaja em voo fretado para Lima.

O lateral Marcelo, suspenso, foi liberado da seleção. Nesta sexta, ele viajou ao Rio e foi visitar o centro de treinamento das categorias de base do Fluminense, em Xerém, onde começou a jogar.