Tite convoca seleção para a Copa do Mundo da Rússia nesta segunda

O técnico Tite vai anunciar a próxima segunda-feira, 14, a convocação dos jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. A divulgação da lista de 23 jogadores será realizada na sede da confederação, na Barra da Tijuca, no Rio, a partir das 14 horas.

A apresentação dos jogadores convocados para a Copa do Mundo está agendada para 21 de maio, em Teresópolis (RJ), na Granja Comary, onde serão realizados os primeiros treinamentos. Há a possibilidade de o grupo ainda não estar completo em razão da final da Liga dos Campeões da Europa, que será disputada em 26 de maio, em Kiev. Marcelo e Casemiro, do Real Madrid, e Roberto Firmino, do Liverpool, devem fazer parte da lista de Tite e estão na decisão.

De Teresópolis, onde ficará até o dia 27, a seleção brasileira seguirá para Londres, palco da maior parte da sua preparação para a Copa. Antes de chegar à Rússia, a equipe ainda fará dois amistosos, em 3 de junho, contra a Croácia, e no dia 10, contra a Áustria, em Viena.

Depois desse último amistoso, a seleção embarca para Sochi, que será a sua base durante o período de disputa da Copa do Mundo. E a sua estreia no torneio ocorrerá em 17 de junho, diante da Suíça, em Rostov.