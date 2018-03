Tite convocará Brasil para Eliminatórias no próximo dia 3 em hangar de aeroporto

A CBF anunciou nesta quinta-feira que o técnico Tite irá convocar a seleção brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018 no dia 3 de março, às 11 horas, quando curiosamente a lista de 23 jogadores chamados será divulgada pelo treinador em um hangar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

O treinador fará a convocação em um hangar da GOL, companhia área que faz parte da lista de 11 patrocinadores da Confederação Brasileira de Futebol atualmente. No local, o comandante irá revelar os nomes escolhidos para defender o time nacional contra o Uruguai no dia 23 de março, em Montevidéu, e no dia 28, contra o Paraguai, no Itaquerão, em São Paulo, pelas respectivas 13ª e 14ª rodadas do qualificatório sul-americano para o Mundial da Rússia.

Na nota oficial divulgada em seu site nesta quinta, a CBF não justificou o motivo para a convocação ser realizada no aeroporto paulistano, mas o certo é que o Brasil tentará manter nestes próximos confrontos a ótima fase que vive sob o comando de Tite. Com o treinador, contratado no ano passado para o lugar do demitido Dunga, a seleção acumula sete vitórias em sete jogos, sendo seis em confrontos das Eliminatórias e uma em um amistoso. Neste período, a equipe nacional marcou 18 gols e sofreu apenas um.

O principal desfalque de Tite para estes dois próximos jogos deverá ser o atacante Gabriel Jesus, que foi operado na semana passada após fraturar o quinto metatarso do pé direito durante uma partida do Manchester City. A previsão é a de que ele fique de dois a três meses afastado dos gramados.

Antes de confirmar a data e o local desta próxima convocação, a CBF havia anunciado na última quarta que o Brasil fará um amistoso contra a Austrália no dia 13 de junho, em Melbourne, onde quatro dias antes terá pela frente a Argentina, também na capital australiana, em outro amistoso.

As duas partidas serão realizadas no Cricket Ground, estádio construído para jogos de críquete, esporte muito tradicional na Austrália. A grande arena tem capacidade para receber 100 mil torcedores.

O Brasil disputou apenas uma partida até aqui neste ano, no qual venceu a Colômbia por 1 a 0, em janeiro, no Engenhão, no Rio, em amistoso beneficente para os familiares das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense, ocorrido em novembro do ano passado, na Colômbia.