Tite convocará em 2 de março e Brasil enfrentará Rússia no palco da final da Copa

A CBF definiu nesta terça-feira que o técnico Tite vai convocar a seleção brasileira em 2 de março para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, agendados para os dias 23 e 27, respectivamente, do mesmo mês. A divulgação da lista está marcada para as 11 horas, na sede da confederação, no Rio.

+ Campanha para frase do ônibus da seleção da Copa chega ao mês final

Esses amistosos serão os últimos da seleção brasileira antes de Tite divulgar a relação de convocados para a Copa do Mundo. Assim, a tendência é de que o treinador aproveite esses jogos para realizar os testes finais visando a definição do grupo para o torneio.

Além disso, esses amistosos também marcarão o reencontro da seleção brasileira com a Alemanha, algoz na Copa do Mundo de 2014 ao aplicar uma histórica goleada de 7 a 1 nas semifinais, no Mineirão. E a equipe também terá pela frente a seleção que sediará o torneio e em um dos palcos em que a competição será disputada.

Também nesta terça-feira, a CBF revelou que o palco do amistoso contra a Rússia está oficialmente definido. O confronto ocorrerá no Estádio Luzhniki, em Moscou, que será uma das sedes da Copa do Mundo e que em 2008 recebeu a decisão da Liga dos Campeões da Europa.

Neste ano, o Estádio Luzhniki, que possui capacidade para cerca de 80 mil torcedores, receberá sete partidas da Copa do Mundo, incluindo o jogo de abertura, uma das semifinais e a grande decisão.

Depois de entrar em campo na Rússia no dia 23, então, a seleção brasileira seguirá para a Alemanha, onde vai enfrentar a equipe da casa, em Berlim, em 27 de março, encerrando os seus compromissos antes da convocação para a Copa.