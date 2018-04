Tite critica confusão sobre arbitragem da final de domingo na Vila

SÃO PAULO - A confusão na arbitragem da final do Paulistão, com a troca nesta sexta-feira de Rodrigo Braghetto por Guilherme Ceretta de Lima, provocou críticas de Tite. Segundo o treinador corintiano, houve erro na escalação do árbitro inicialmente selecionado para o clássico deste domingo e a mudança de última hora só aumenta a responsabilidade de quem for apitar a decisão entre Corinthians e Santos na Vila Belmiro.

Rodrigo Braghetto foi escolhido na quinta-feira para apitar a final do Paulistão. Nesta sexta, porém, ele foi tirado do jogo pela Federação Paulista de Futebol (FPF), após a revelação de que sua empresa prestaria serviços ao Corinthians. A entidade, então, fez um novo sorteio, que apontou Ceretta como o árbitro da decisão. Tite não gostou da confusão e criticou a entidade.

"Não deveria nem ter colocado (o Rodrigo Braghetto no sorteio)", afirmou Tite, que apontou falha do presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, coronel Marcos Marinho. "Ele tem feito um grande trabalho, sempre procura melhorar, mas, nesse caso específico, errou. O nome do Braghetto nem deveria ter ido para o sorteio", completou o treinador do Corinthians, em entrevista coletiva.

Ele também entende que Ceretta ficou em situação "complicada" para apitar a final. "O árbitro não estava se preparando (para o jogo)", afirmou Tite, que aproveitou a entrevista para defender mudanças na arbitragem brasileira. "A arbitragem precisa ser profissionalizada. Se os árbitros não forem profissionais, vão viver de quê? Vão viver de atividade paralela."