Tite define 2 mudanças no São Caetano Avaliando o trabalho da semana como "extremamente positivo", o técnico Tite acredita que o São Caetano pode surpreender o Paysandu, domingo, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro. O time realizou no final da tarde desta quinta-feira o último treinamento que serviu para confirmar as duas mudanças: a volta de Luis Carlos Capixaba e a entrada de Elivélton. Capixaba volta após cumprir suspensão automática. Dessa forma, Marcinho atuará no ataque e Warley ficará no banco de reservas. A entrada de Elivélton é uma mudança automática para suprir a ausência de Zé Carlos, suspenso com três cartões amarelos.