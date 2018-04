Tite deixa Emerson Sheik fora até do banco contra o Palmeiras

Já sabendo que não terá seu contrato renovado, o atacante Emerson não vai ficar nem mesmo no banco de reserva do Corinthians no clássico deste domingo, contra o Palmeiras, no Itaquerão, pela quarta rodada do Brasileirão. O técnico Tite havia indicado que usaria o jogador como suplente em casos de necessidade, como agora.

Afinal, o treinador conta com apenas o colombiano Mendonza e o paraguaio Ángel Romero para o ataque. Guerrero já rescindiu seu contrato e acertou com o Flamengo, Luciano está machucado e Malcom serve à seleção brasileira.

Havia também a possibilidade de Vagner Love ser relacionado, depois de treinar pelo terceiro dia seguido neste sábado, no Itaquerão. Como o ex-palmeirense volta de lesão, entretanto, Tite optou por não arriscar escalá-lo no clássico.

Negociado com o Palermo, Matheus Cassini não foi relacionado para o clássico e deve deixar o Corinthians antes mesmo de estrear. A novidade no banco de reservas poderá ser o volante Marciel, de 20 anos, destaque na conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

No treino deste sábado, Tite confirmou o Corinthians para o clássico com: Cássio, Fagner, Edu Dracena, Gil e Fabio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros, Jadson e Renato Augusto; Romero.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

GOLEIROS - Cássio, Walter e Matheus Vidotto;

LATERAIS - Fagner, Fabio Santos, Edilson e Uendel;

ZAGUEIROS - Gil, Edu Dracena, Felipe e Yago;

VOLANTES - Ralf, Bruno Henrique, Elias, Petros, Cristian e Marciel;

MEIAS - Jadson, Danilo e Renato Augusto;

ATACANTES - Mendoza e Angel Romero.