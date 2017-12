Tite deixa o São Caetano Os maus resultados dentro do Campeonato foram determinantes para a queda do técnico Tite, que deixou o São Caetano no início desta tarde de segunda-feira. Após uma reunião entre o técnico e a diretoria chegou-se a um acordo para sua saída. O nome mais cotado para substituí-lo é de Muricy Ramalho. O Corinthians pode ser o novo destino de Tite. O técnico encerrou sua passagem pelo Azulão após comandar o time em 34 partidas. Foram 14 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Agora, a diretoria corre atrás de um novo treinador já para dirigir o time no próximo sábado diante do Palmeiras, no Estádio Ana cleto Campanella, pelo Paulistão.