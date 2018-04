Tite deixa Pato no banco e escala Corinthians com Emerson e Julio Cesar

SÃO PAULO - O técnico Tite surpreendeu ao escalar a equipe titular do Corinthians que vai enfrentar o San José da Bolívia nesta quarta-feira, no Pacaembu, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com Cássio machucado, Julio Cesar será titular. No ataque, Pato fica no banco e Emerson joga.

Nesta terça-feira, o elenco fez um rachão no CT do Parque Ecológico e depois o Tite chamou os 11 titulares para conversar e promover o tradicional treino fantasma, com os titulares jogando contra o ar, numa atividade tática. Lá estavam Emerson e Julio Cesar, enquanto Pato batia bola com os reservas em outro campo.

A escolha de Tite no ataque é unicamente técnica, uma vez que Alexandre Pato não está com problemas físicos, tanto que foi titular contra o Millonarios. No treino fantasma, Danilo atuou pela esquerda, Romarinho pela direita e Emerson ficou mais centralizado. Guerrero foi o centroavante.

No gol, Julio Cesar foi o escolhido para ser o substituto de Cássio, que tem uma lesão no punho esquerdo. A expectativa era que Danilo Fernandes fosse o titular, porque é dele a vez de atuar no rodízio implantado por Tite (Julio Cesar pegou o São Bernardo, domingo), e porque Danilo vinha sendo considerado o reserva imediato.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Julio Cesar; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Romarinho; Emerson e Guerrero.