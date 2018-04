Tite descarta escalação de três atacantes no Corinthians

SÃO PAULO - Tite afirmou nesta terça-feira que ainda não é o momento ideal para escalar um ataque com Guerrero, Pato e Emerson, apesar de o Corinthians não ter feito gols nos últimos dois jogos (contra Boca Juniors e São Paulo). Segundo ele, o problema do time está mais na criação do que no setor ofensivo. "Nesse período que estamos passando, não se deve apressar as coisas. Eu posso treinar essas duas formas, mas começar com ela, não. Teste e decisão são duas palavras que não combinam."

Tanto contra o Boca como contra o São Paulo, Alexandre Pato começou no banco. Emerson Sheik e Guerrero formaram a dupla de ataque titular. Tite revelou que não pretende fazer alterações na equipe para a partida contra o Santos, primeiro jogo da final do Paulistão, domingo, no Pacaembu.

Ele tem cobrado os jogadores para que atinjam o padrão apresentado quando ganhou a Libertadores. "Estamos um pouco abaixo desse nível, muito em função das mudanças que tivemos no meio de campo por causa das lesões." A que mais atrapalhou foi a de Renato Augusto, ainda sem prazo de retorno.