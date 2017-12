Tite desmente acerto com Corinthians Nem conversa com a diretoria, nem pré-contrato, enfim, nada. O técnico Tite, do São Caetano, reagiu com aspereza e indignação à informação que estourou antes do jogo com o Guarani, em Campinas, nesta quinta-feira, de que ele já teria acertado sua ida para o Corinthians em 2004. Ele confirmou, inclusive, que já iniciou negociações para permanecer na próxima temporada no time do ABC. O técnico disse que ?jamais conversaria com outro clube sem que meus dirigentes soubessem de algo. Sem contar o respeito ao atual técnico corintiano, o Juninho Fonseca?. Tite confirmou também que seu principal objetivo de momento é garantir uma vaga do São Caetano na Taça Libertadores. ?Seria minha quinta Libertadores, duas como técnico (pelo Grêmio) e duas como jogador (pelo Guarani).? Os dirigentes do clube ratificaram as negociações com o técnico, que só não ficará no ABC caso receba uma proposta do exterior.