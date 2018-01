Tite deve escalar Elivélton em Belém Desde que chegou ao São Caetano, o técnico Tite deixou bem claro sua disposição de mexer no time o mínimo possível. E já adiantou que pretende escalar Elivélton no lugar de Zé Carlos, suspenso com três cartões amarelos, como ala-esquerdo no jogo contra o Paysandu, dia 14, em Belém. ?Os dois têm quase as mesmas características, porque atuam como alas bem à frente", justificou o técnico que vê na repetição das escalações uma forma de aprimorar a parte tática e também melhorar o poder ofensivo do time. Tanto que a outra mudança também já está prevista, com o retorno de Luis Carlos Capixaba no meio-de-campo, com a saída de um atacante, provavelmente Warley. O elenco treinou em dois períodos nesta quarta-feira e se movimentará nesta quinta-feira pela manhã. Depois será liberado até domingo, quando embarcará para Monte Sião, onde realizará treinamentos até quinta-feira.