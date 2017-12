Tite deve mudar esquema contra Cruzeiro O técnico Tite pode abandonar o esquema 3-5-2 a partir do jogo contra o Cruzeiro, domingo, às 16 horas, no Mineirão. O técnico não revelou quem será sacrificado, mas é bem provável que Váldson saia da equipe, possibilitando a entrada do jovem Rosinei no meio-de-campo. O treinador ainda afirmou que pretende dar chances a quem não vinha sendo aproveitado no time titular. De novo, não quis falar em nomes, mas reconheceu que jogadores como Alessandro e Rodrigo já estão merecendo uma oportunidade. Óbvio que a decisão de ?testar? alguns jogadores tem a ver com o futuro ? seu e do próprio Corinthians. Se uma reviravolta ocorrer e Tite permanecer no Parque São Jorge em 2005, será dele a responsabilidade de avaliar quem ficará e quem sairá no ano que vem.