Tite deve ser o novo técnico do São Paulo Para a diretoria do São Paulo, a era Tite deve começar ainda nesta segunda-feira. O diretor de futebol, Juvenal Juvenal afirmou que o empresário Gilmar Veloz iria agendar uma reunião entre ele, o presidente Marcelo Portugal Gouvêa e o técnico. Juvenal revelou também já contar até com a benção do presidente do Grêmio, Flávio Obino. "Realmente o Gilmar Veloz ficou de marcar um encontro entre nós e o Tite. Nós acreditamos que ele é um grande treinador e que se puder vier trabalhar aqui será muito bom. Ficamos sabendo também que não existe multa contratual. Nós temos também até a liberdade dada pelo presidente do Grêmio. Achamos que chegou a hora de o São Paulo ter um técnico de verdade, com coragem de mexer com os medalhões. Somos muito gratos ao Rojas, mas chegou a hora de começarmos um nova etapa no Campeonato Brasileiro", discursou o dirigente. Em Florianópolis após a derrota para o Figueirense, Tite tentava evitar se manifestar antes do encontro. Ele sabe que há a possibilidade de o São Paulo não aceitar os R$ 150 mil que pretende receber para trabalhar no novo clube. Seus salários, atrasados há três meses, eram de R$ 85 mil. "Por favor, não vou falar sobre esse assunto. Não quero dizer nada. Respeito muito o Grêmio. Se existe multa contratual que impeça a minha saída? Não, nenhum clube não precisa pagar nada." A imprensa gaúcha tinha a confirmação que os filhos do treinador já chegaram a se despedir dos companheiros de escola na sexta-feira. Diziam que estavam de mudança para São Paulo. A diretoria cedeu até um desejo de Tite em contar com o seu preparador físico Geraldo Delamori. O atual preparador Fábio Mahserebjian foi liberado para um simpósio na Califórnia. Justo na semana do clássico. Ele tem duas opções ao voltar. Ou voltará ao juniores ou então poderá se comprometer com seu amigo Oswaldo de Oliveira que procura clube para trabalhar. "Nós não deixaremos o novo treinador fazer uma mudança radical na Comissão Técnica. Mas poderá trabalhar com algumas pessoas de sua total confiança", admitia Juvenal Juvêncio. O que pesou contra Toninho Cerezo na disputa de lugar de treinador do São Paulo foi o dinheiro. "Eu soube que teríamos de negociar com o Kashima Antlers. Sua multa é de US$ 1,5 milhão. Não estamos dispostos a nos envolver em discussões financeiras com outros clubes. Esse é um dos motivos que fizeram com que o Tite estivesse na frente do Cerezo na nossa preferência." Em entrevista para a rádio Gaúcha, Marcelo Portugal Gouvêa confirmou os contatos com Gilmar Veloz. As possibilidades do anúncio de Tite ser amanhã são enormes.