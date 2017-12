Tite deve ter força máxima contra o Inter O São Caetano vai ter força máxima para o "jogo do ano" contra o Internacional, sábado, às 18 horas, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC. Quinto colocado, com 71 pontos, e precisando da vitória para garantir sua vaga na Taça Libertadores de 2004, o São Caetano não deve poupar ninguém na sua despedida do Campeonato Brasileiro. Quem garantiu isso foi o próprio técnico Tite, muito questionado sobre os treinos secretos do time, certamente para surpreender os gaúchos. "Todos conhecem bem a maneira do São Caetano jogar. Mas existem alguns detalhes, posicionamentos e outras pequenas orientações que nos reservamos no direito de não apresentar a ninguém." Mas ele deixou a entender que vai mesmo escalar o melhor que tem em mãos, só dependendo de uma liberação total de Marcinho, que já voltou a treinar com bola devido uma distensão muscular na coxa direita. O meia atacante está afastado do time há duas semanas. "Com certeza, ele (Marcinho) está sem ritmo de jogo. Mas pode superar isso com garra e disposição." Marcinho deve entrar no lugar de Luis Carlos Capixaba no meio-de-campo. Na defesa, estão certos os retornos de Gustavo e Serginho, respectivamente, nos lugares de Thiago e Paulinho. Tite fez questão de defender os jogadores que estão deixando o time. "São muitos bons, mas é justo que retornem os titulares e que, por virem atuando, estão num ritmo mais forte de jogo."