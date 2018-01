Tite diz ainda ser cedo para falar em título no Corinthians

O técnico Tite afirmou que ainda é cedo para afirmar que Corinthians e Atlético-MG são os únicos favoritos a conquistar o Campeonato Brasileiro. A equipe lidera com 46 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado. O time que vem em terceiro, o Grêmio, tem oito pontos a menos do que o Corinthians.

"Título é só nas últimas oito rodadas que se define. Queremos consolidar o grupo e crescer", justificou o treinador após a vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), no último domingo.

O treinador preferiu destacar dificuldade de bater Chapecoense fora de casa, além do poder de recuperação da sua equipe após a eliminação na Copa do Brasil diante do Santos. "A Chapecoense tem um aproveitamento muito alto em casa, uma boa equipe, com um grande técnico e variações de jogadas. Não falo isso para ser simpático, mas para enaltecer a capacidade da minha equipe, que saiu de um resultado negativo para fazer um grande jogo e vencer a partida", disse.

Contra o Fluminense, quarta-feira, no Itaquerão, a equipe não terá o zagueiro Felipe, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. O lateral Uendel, que saiu ainda no primeiro tempo com uma lesão na coxa esquerda, ainda será avaliado. Em compensação, o volante Bruno Henrique volta de suspensão.

O volante Elias vai desfalcar a equipe nas três próximas rodadas. O jogador ficará com a seleção brasileira nos Estados Unidos até o dia 9 de setembro e não enfrentará Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Elias só retornará à equipe no dia 13, contra o Joinville, no Itaquerão.