Tite diz que continua no Grêmio O técnico Tite passou mais um dia despistando. Ao mesmo tempo em que nega estar negociando sua transferência para o São Paulo, parece desconhecer que já não é uma unanimidade no Olímpico e segue falando que seu objetivo é superar o difícil momento que ele e o Grêmio vivem. Ao desembarcar em Porto Alegre nesta segunda-feira, depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o treinador deu a entender que só sai se for demitido. O presidente Flávio Obino, por sua vez, assegurou que o técnico só deixa o clube gaúcho se quiser. Para insistir no discurso do ?fico", Tite alega que todas as notícias de sua transferência para o São Paulo estão na condicional. ?Se o Japão vier atrás de mim, se o ... é só se", esquivou-se. Aos repórteres, o treinador informou que passaria o restante do dia com a família, tentando reencontrar forças para um novo desafio, que não é assumir o São Paulo, mas recolocar o Grêmio no caminho das vitórias. ?Eu tenho uma identificação muito grande com o clube e quero passar por cima desse momento de perda." Apesar da identificação, Tite é contestado por grande parte da torcida. Os programas esportivos das emissoras de rádio recebem centenas de telefonemas por dia pedindo ou sugerindo a saída do técnico. Os torcedores também se voltaram contra alguns ídolos do time, como Danrlei, Gilberto e Luís Mário. Se Tite e Obino não estiverem desconversando, não é só vitórias que buscarão juntos, mas também a recuperação do crédito perdido. A ?Era Tite" no Grêmio começou em 2001. O primeiro ano foi de euforia, quando o time ganhou o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil e chegou entre os oito melhores do Campeonato Brasileiro. Ao longo do ano foram 76 jogos, 43 vitórias, 18 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 64,4%. No ano passado, o rendimento caiu para 57,4%, com 33 vitórias, 20 empates e 16 derrotas em 69 jogos. O time chegou às semifinais na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Neste ano o desempenho tornou-se sofrível. Em 28 jogos, o Grêmio ganhou apenas nove, empatou seis e perdeu 13, com um aproveitamento um pouco inferior a 40%. Restou como última referência dos bons tempos e argumento para o pouco provável recomeço de Tite a campanha do ano passado, quando o Grêmio passou dez rodadas entre os últimos colocados e arrancou a tempo de terminar na terceira colocação. O Grêmio começou 2003 sonhando com a conquista da Copa Libertadores da América e até com o mundial interclubes no Japão e chega à metade do ano com a pior campanha de toda sua história. A não ser pela participação razoável na própria Libertadores, na qual foi eliminado nas oitavas-de-final, o clube coleciona uma inédita sucessão de vexames e fracassos que supera, inclusive, os resultados de 1991, quando foi rebaixado à segunda divisão do Brasileiro. Naquele ano, nos seus primeiros 28 jogos, o Tricolor gaúcho contabilizou dez derrotas, três a menos do que as 13 de 2003. O clube paga o preço de ter justificado todos os maus resultados que colhia em outras competições com a desculpa de que a Libertadores estava acima de tudo. Essa postura desmobilizou jogadores e torcedores e não deixou os diretores do clube verem que algo ia muito mal nos vestiários e no campo. O primeiro problema é o salarial. O clube deve três meses de direitos de imagem aos jogadores. As cotas pela passagem para as semifinais e final da Libertadores serviriam para a quitação da dívida. Os atletas toparam a parada, tanto pela glória do título sul-americano quanto pela perspectiva de receber os atrasados. Agora, eliminados, vivem a incerteza de não saber quando vão receber. Na luta pela Libertadores, alguns jogadores como Anderson Lima, Luís Mário e Rodrigo Fabri até superaram a mágoa de saber que o vice-presidente de Futebol, Luiz Eurico Vallandro, e o diretor de Futebol Luiz Onofre Meira, haviam criticado a preferência que o técnico Tite dava a eles no time titular. Mas o ambiente pesado nunca se desfez no Olímpico. Desde que foram chamados de ?ovelhas" de Tite pelos cartolas, há um mês, os jogadores e o técnico evitavam falar com Vallandro e Meira. O sonho gremista desabou no chute do colombiano Vásquez, aos 45 minutos do segundo tempo do jogo contra o Independiente, em Medellín, e enfim expôs uma temporada medíocre. No domingo, o time voltou a perder, para o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro, e ficou na 20ª posição, apenas dois pontos à frente do Paysandu, time que está na zona de rebaixamento, em 23º lugar. No começo do ano, o Grêmio participou da fase inicial do Campeonato Gaúcho sem ganhar sequer um dos seis jogos que disputou. Os gremistas desdenharam, repetindo a tese da prioridade. Na semana que vem o rival Internacional começa a decidir o título estadual, enquanto o Grêmio estará em fase de reformulação para evitar que o ano de centenário seja tão trágico como o de 1991.