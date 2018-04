Tite diz que Corinthians é uma 'equipe mentalmente forte'

Após o Corinthians manter os 100% de aproveitamento na Libertadores ao derrotar o Danubio por 2 a 1, terça-feira, no estádio Luis Franzini, em Montevidéu, no Uruguai, o técnico Tite destacou a maturidade da equipe. O Alvinegro lidera a chave 2 da Libertadores, chamada de “Grupo da Morte” com nove pontos e está com a classificação para as oitavas de final bem encaminhada.

"O técnico não passa motivação. Passa concentração. Um dos artifícios dos jogadores de alto nível é não se deixar levar pelo que aconteça durante o jogo. Isso é maturidade. Uma equipe mentalmente forte", disse Tite.

O treinador ressaltou o comportamento dos jogadores durante o jogo. Em alguns momentos o Danubio foi superior, mas o time soube reverter a situação para ter o controle da partida e fazer os gols.

“Se me pedisse para escolher uma palavra para essa equipe, eu diria: equilíbrio. Que agrida, faça gols e seja extremamente competitiva. Isso é um processo”, declarou o treinador.

Tite fez questão de demonstrar a sua satisfação com a equipe, invicta há 16 jogos na temporada. “Poucas vezes me viram assim. Aqui é muito difícil de se impor tecnicamente, a equipe colocou um padrão de concentração altíssimo. Jadson trouxe a responsabilidade para si, Elias, Ralf, Renato e depois Danilo. A equipe manteve um nível de concentração. Estou contente pra caramba”, disse.