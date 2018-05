Tite diz que lista dos convocados foi definida meia hora antes do anúncio

O técnico Tite disse que definiu a lista de 23 jogadores para a Copa do Mundo apenas meia hora antes do anúncio desta tarde. Segundo o treinador, por volta das 13h30 ele conversou com o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, para saber a real condição física de um jogador. Tite não quis revelar qual foi o jogador. No domingo, Lasmar foi ao CT do Corinthians para avaliar a condição do lateral direito Fagner, que se recupera de lesão muscular.

+ Com Taison e Geromel, Tite Convoca lista final da Copa do Mundo da Rússia

+ Raio-X - Conheça as seleções da Copa da Rússia

+ Confira tabela da Copa do Mundo da Rússia

+ O Estadão mostra os grandes craques que vão disputar a Copa do Mundo

O treinador afirmou não saber “qual o nível de justiça” na lista de 23 convocados, mas se disse “em paz”. “Conversando ontem com o Edu (Gaspar, coordenador de seleções) a respeito da corrida que ele teve com o doutor Rodrigo, de deixar e ter todos os atletas em segurança e saúde, ele me falou uma coisa que me bateu muito forte: ‘Tite, tudo o que conseguimos fazer foi em cima de acompanhamentos e dados’. Isso me dá uma tranquilidade muito grande”, comentou.

O técnico disse ainda reconhecer que muitas opiniões contrárias sobre a lista irão surgir. “Por vezes a escolha é por um detalhezinho, versatilidade e velocidade”, comentou. Tite declarou ainda que já definiu a lista de 12 suplentes. “Vou falar um nome: Dedé, porque ele merece. Todos os problemas de joelho que passou, de ficar fora, de encontrar clube, família, e voltar em alto nível”.