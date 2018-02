Tite diz que o time está em evolução Para o técnico do Corinthians, Tite, a equipe paulista soube equilibrar bem as ações em campo e o resultado de 1x1 com o Goiás mostrou que sua equipe está em evolução: "O Corinthians mostrou em campo que foi igual ou melhor", disse ele após o jogo. "O time precisa de ajustes, sim, mas estamos em um campeonato em que é preciso manter regularidade e estamos mantendo a regularidade", disse ele. "O resultado não pode ser considerado injusto pelas oportunidades das duas equipes", disse o treinador, que também tirou a responsabilidade sobre Valdson no pênalti que deu vantagem ao Goiás e evitou críticas ao jogador Fabinho, expulso, que saiu chorando de campo. "O Fabinho mostrou o quanto ele vibra, o quanto ele tem orgulho em vestir a camisa do Corinthians", disse Tite. "No lance ele não teve intenção de provocar o pênalti. O Paulo (Baier) é que foi inteligente", afirmou. Para o treinador do Goiás, a avaliação é diferente."O Corinthians veio com uma proposta de se defender, e foi o que fez", comentou Celso Roth após a partida. "Nas atuais circunstâncias o Corinthians fez o que queria: Não perder, obter um empate, e voltar pra casa", ironizou. "Opiniões a gente respeita", rebateu Tite. A observação, por si só, resume as transformações que vem sofrendo a equipe do Goiás, nos últimos dias, acredita ele. "A cada jogo chamamos mais atenção dos adversários, que estão tendo a humildade de marcar nossas jogadas para não perder", disse.