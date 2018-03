Tite diz que optou por Thiago Silva porque Marquinhos está voltando de lesão

O técnico Tite evitou o mistério e confirmou em sua entrevista coletiva a formação da seleção brasileira que testou mais cedo, nesta quinta-feira, véspera do amistoso com a Rússia, em Moscou. Na escalação, Thiago Silva ganhou uma chance, no lugar de Marquinhos, Douglas Costa vai substituir Neymar e Renato Augusto ficará no banco de reservas.

Tite promoveu a entrada de Thiago Silva porque Marquinhos ainda está sem ritmo de jogo, após se recuperar de lesão no Paris Saint-Germain. "Neste momento temos a avaliação do acompanhamento dos clubes. Nos últimos 28 dias, o Marquinhos jogou um jogo e voltou a sentir de novo. Só esteve disponível no último jogo do PSG e não participou. O Thiago esteve nos últimos oito jogos", justificou o treinador.

Ele indicou que a concorrência entre os dois e mais o zagueiro Miranda será constante até a Copa. "Todos querem jogar, a comissão técnica tem que ser justa em cima da preparação. O Miranda estava machucado, mas voltou nos últimos dois, já estava pronto. Está em condições. Eles vão competir com lealdade. É o momento justo que entendi dos dois [Thiago] e Miranda."

Quanto ao meio-campo, Tite explicou a opção por Douglas Costa pela maior mobilidade e profundidade. E admitiu que espera certa mudança na característica do setor ofensivo, em razão da entrada também de Willian. Os dois devem formar o trio de ataque com Gabriel Jesus.

"Vai mudar a característica, a mobilidade deles é o mais importante. A seleção vai ganhar em profundidade, mas um dos jogadores vai ter liberdade de flutuação. Não abrimos mão de os três homens da frente virem compor. São jogadores mais agressivos e verticais, e menos armadores", analisou.

Tite explicou que cada jogador do meio-campo vai exercer exatamente as mesmas funções que costumam ter em seus respectivos clubes. "A função do Casemiro e da maioria dos atletas são as que exercem nos clubes. Fazemos assim para que eles continuem bem e voltem mais confiantes e emocionalmente fortes para a seleção", afirmou o técnico, que reiterou a formação no esquema tático 4-3-3.

Ele destacou ainda que não pretende fazer "testes" nos amistosos com a Rússia e com a Alemanha, na próxima terça-feira, em Berlim. "Não vai ter teste nenhum. É oportunidade e quem não estiver bem terá seu substituto, mas não premedito nada, e não acredito que se faça assim. É a capacidade de ler o jogo, o que possa ser importante e um atleta que possa contribuir. Não tenho tempo para ver como é um atleta para convocar depois."

ESTÁDIO LUZHNIKI

O duelo com os russos serão disputado no mesmo estádio que vai receber a abertura e a final da Copa. O Brasil, durante o Mundial, só jogará no estádio Luzhniki se chegar à decisão. Questionado sobre esta possibilidade, Tite desconversou e disse pensar somente nos dois próximos amistosos.

"Quem é que não sonha? Todos da Copa do Mundo sonham estar aqui na final. Temos que fazer o melhor trabalho [para chegar lá] e ele está no jogo de amanhã [sexta]", afirmou Tite, que admitiu torcer para não nevar no amistoso. "Não me lembro de ter treinado ou jogado com neve no Sul [do Brasil]. Mas vou torcer para que não neve amanhã."