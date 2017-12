Tite é alvo de críticas e elogios Torcedor esquece rápido. Não bastou ao técnico Tite tirar o Corinthians da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o que a torcida lembra é o imediato: não matou um leão por dia depois disso e seu trabalho passou a ser questionado. "A gente não pode apagar tudo o que ele fez até aqui porque a equipe não vem bem. O Tite mostrou ser um grande treinador e tem de ser valorizado", disse o goleiro Fábio Costa, saindo em defesa do comandante quando este anunciou que iria embora caso a MSI fechasse parceria com o clube. As críticas vêm de todos os lados. No Parque São Jorge, os conselheiros; nos estádios, nas ruas, os torcedores. Tanto é verdade que a fama de retranqueiro, ignorada até então, passou a incomodar o treinador. "Dizer que ele privilegia a defesa não é verdade. Ele trabalha conforme as peças que tem em mãos", diagnosticou o meia Fábio Baiano. Em parte, ele tem razão. Em outras ocasiões, o treinador explicou que só passou a utilizar o esquema com três zagueiros por necessidade, por não ter opções para compor o time no esquema 4-4-2. "Assim que cheguei aqui, buscava um armador de ligação, mas infelizmente, não havia opções no mercado. Essa é uma necessidade que precisa ser corrigida", declarou. O mesmo em relação aos atacantes. Ou ele tem culpa de os jogadores de frente não estarem marcando gols? "As chances são criadas, mas não estamos tendo sorte na conclusão", observou Alberto após o empate com o Fluminense, sábado, por 1 a 1. Na mesma partida, no entanto, uma prova de que, apesar dos recentes maus resultados, ainda há quem reconheça a capacidade do profissional gaúcho. Minutos antes do jogo, no Pacaembu, a torcida gritou o nome do treinador, pedindo sua permanência na equipe. Tite, emocionado, respondeu com um aceno. As reclamações não ocorrem por acaso. A declaração de que não ficaria um dia sequer no clube após a assinatura com a MSI jogou Tite contra boa parte dos conselheiros a favor da união e, principalmente, contra os torcedores que acreditaram que a parceria formaria a partir de 2005 o "supertime corintiano" prometido por Kia Joorabchian, representante do fundo de investimentos. A MSI prefere Vanderlei Luxemburgo a Tite e tem mais cinco dias para aceitar as quatro emendas do Corinthians ao contrato de parceria. O time tem 62 pontos é o oitavo colocado na tabela de classificação.