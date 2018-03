Tite e Bonamigo são cotados no Atlético-PR Depois de um trabalho iniciado na metade do Campeonato Brasileiro do ano passado, que tinha como objetivo evitar o rebaixamento e preparar o time para as competições deste ano, o técnico Mário Sérgio não suportou a primeira grande derrota do Atlético Paranaense e deixou o clube na noite de domingo, logo após perder o título paranaense para o Coritiba. As especulações sobre o substituto já começaram a agitar a torcida, mas a diretoria não se pronuncia. Os dois nomes mais comentados são os de Tite e de Paulo Bonamigo. Mas também se fala em Marco Aurélio e Zetti. Enquanto não se define o comandante técnico oficial, o interino Júlio Pizza deve começar a preparar o time nesta terça-feira, às 9 horas, para o jogo contra o São Paulo, quinta-feira, em São Paulo, na primeira partida do Campeonato Brasileiro. Pizza, que fazia parte da comissão técnica de Mário Sérgio, já treinou o Atlético na conquista da Copa Sesquicentenário, em 2003.