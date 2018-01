Tite e Corinthians buscam um meia A contratação de um meia armador é prioridade na lista de reforços do Corinthians que o técnico Tite deve entregar ao gerente de futebol Paulo Angioni, nesta segunda-feira, quando volta a trabalhar visando a formação do elenco para a temporada 2004. Numa avaliação do trabalho na temporada de 2004, feita antes da última rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador já havia deixado claro ao dirigente que a maior deficiência do time era a ausência de um organizador no meio-de-campo. "Desde a saída de Ricardinho o Corinthians não conseguiu mais encontrar um jogador com essa característica", reconhece Paulo Angioni. Roger, do Fluminense, que tem contrato com o Benfica, foi indicado por Tite antes das férias. As conversações estiveram próximas de um final feliz, mas o clube português valorizou demais seu jogador. Primeiro, pediu U$ 4 milhões para liberá-lo. A MSI ofereceu U$ 2,5 milhões para iniciar as conversações. Em seguida, o Benfica aumentou o preço para U$ 6 milhões. Por isso, a contratação dele é difícil. Porém, o próprio Roger, que passa o final de ano com a namorada Adriane Galisteu, no litoral nordestino, prometeu pressionar o Benfica no sentido de reduzir as suas pretensões financeiras. Além de Roger, o Corinthians pode negociar com Riquelme. O meia argentino foi oferecido ao presidente Dualib pelo empresário Francisco Monteiro, o Todé. Riquelme pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Villarrreal, da Espanha.