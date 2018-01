Tite é cotado para assumir Peru Carpegiani, Jair Picerni, Geninho e Antonio Lopes. Já foram vários os técnicos brasileiros que estiveram na lista da Federação Peruana de Futebol para comandar a seleção do país. Agora, a bola da vez é Tite, do Grêmio, segundo anuncia a imprensa do Peru. Apesar de ter renovado contrato recentemente com o Grêmio, Tite teria sido seduzido pela melhor proposta peruana e também pela possibilidade de dirigir uma seleção. Com o Peru, ele disputaria as Eliminatórias para a Copa de 2006 e a Copa América de 2004, que será realizada no próprio país. A Federação Peruana não confirma oficialmente a informação sobre Tite veiculada na imprensa do país, mas avisa que pretende anunciar o nome do novo treinador da seleção em no máximo uma semana.