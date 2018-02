Tite é demitido e pode voltar ao futebol brasileiro

Pressionado, o técnico brasileiro Tite deixou o comando técnico do Al-Ain, dos Emirados Árabes, nesta quinta-feira, depois de seis meses ou exatamente 25 jogos, com 12 vitórias, seis empates e seis derrotas. O treinador confirmou sua saída, mas não de sua comissão técnica, que continua no clube a pedido da atual diretoria, dando a entender que o substituto também deverá ser um treinador brasileiro. Agora, Tite está livre para negociar seu retorno ao futebol brasileiro, e um possível destino poderia ser o Coritiba, que confirmou, nesta quinta-feira, que não pretende contratar o técnico Dorival Jr. demitido do Cruzeiro após o término do Brasileirão.