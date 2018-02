Tite e jogadores discutem as férias Ainda não está definido se os jogadores titulares do Corinthians terão férias antecipadas a partir desta segunda-feira. O técnico Tite é contra. Ele entende que todo mundo deve trabalhar até o final do Campeonato Brasileiro, mesmo já tendo assegurada a vaga na Copa Sul-Americana 2005. Já os líderes do elenco dizem que seria bom resolver essa questão. "Na segunda ou na terça-feira, podemos sentar a conversar", sintetizou o volante Fabinho. "O importante é saber o que será melhor para o Corinthians. Do time que venceu o Vasco, sábado, no Pacaembu, por 3 a 1, Alberto não deve jogar as duas últimas partidas do ano. O atacante sofreu uma lesão no joelho direito e deve ser submetido a uma ressonância magnética nesta segunda. Alberto, aliás, é um dos principais candidatos ao corte. Mas, se for confirmada uma lesão grave, pode escapar da degola. Os outros ameaçados são Filipe Alvim, Marcelo Oliveira, Alessandro e Zé Carlos. De sua parte, Tite preferiu descartar a hipótese de que o time jogou bem contra o Vasco porque havia medo do corte entre os jogadores. "Ninguém aqui no Corinthians tem medo de nada. Nosso sentimento de solidariedade foi traduzido em campo". Apesar das palavras do chefe, Gil, o melhor em campo no sábado, admitiu que houve pressão. "Hoje, ninguém no Corinthians pode garantir o futuro de ninguém na próxima temporada", sintetizou o atacante. Mais aliviado, Alessandro, um dos ameaçados pelo desemprego, preferiu comemorar o primeiro gol com a camisa corintiana. "Até que enfim dei a minha primeira cambalhota jogando pelo Corinthians. Agora, quero aproveitar os dois últimos jogos para mostrar que posso ser útil ao Corinthians na próxima temporada".