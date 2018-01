Tite é o nome mais cotado para ser técnico do Corinthians O gerente de Futebol do Corinthians, Ilton José da Costa, revelou após o empate contra o Santo André, já no início da madrugada desta quinta-feira, que o clube estava muito perto de fechar com um técnico para substituir Emerson Leão. Faltavam apenas alguns detalhes para serem acertados antes do anúncio oficial. E essa pessoa que os dirigentes corintianos tentam manter sigilo parece ser Tite, que já trabalhou no clube em 2004 e 2005. Novamente com força dentro do clube, Antônio Roque Citadini, agora presidente do Cori (Conselho de Orientação Fiscal), estaria fazendo lobby para a contratação do gaúcho. O dirigente foi o maior responsável pela vinda do treinador em 2004. O detalhe que emperra o acerto com o Corinthians seria uma proposta milionária que Tite tem do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Mais dois fatores pesam a favor do gaúcho no Parque São Jorge: ele é mais barato que os técnicos "top" e sabe trabalhar com times modestos, compostos por jovens. Hoje, o grupo corintiano é formado em sua maioria por garotos que vieram das categorias de base. Do time que terminou o jogo com o Santo André, nove jogadores vieram do "terrão". O pensamento da diretoria corintiana é anunciar o novo técnico, se possível, ainda nesta quinta. A idéia é o novo comandante trabalhar com os jogadores ainda em São Paulo, antes da viagem para Recife na próxima segunda - o Corinthians enfrentará o Náutico, na quarta, pela rodada de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Outros nomes cotados para trabalhar no clube de Parque São Jorge são os de Abel Braga e Renato Gaúcho. O primeiro tem a maior preferência, mas com a vitória na Libertadores a sua saída do Internacional ficou mais difícil. O técnico do Vasco, por outro lado, viu sua equipe ser eliminada do Estadual do Rio na quarta e corre o risco de ser demitido, o que abriria brecha para comandar o Corinthians. Atualizado às 17h16