Tite é o novo técnico do Atlético-MG O Atlético-MG acertou na noite desta terça-feira a contratação do técnico Tite, que irá substituir o demitido Procópio Cardoso. Ele assinou contrato até dezembro de 2006 e começa a trabalhar na quinta, quando será apresentado oficialmente. Aos 44 anos, Tite estava desempregado desde que foi demitido do Corinthians no começo de março. Ele já trabalhou também no Juventude, São Caetano e Grêmio, clube onde conquistou os maiores títulos de sua carreira. Junto com o novo treinador, chega ao Atlético-MG o preparador físico Geraldo Delamore.