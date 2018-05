Tite elogia atuação e diz que Corinthians apresentou melhoras

Tite elogiou o desempenho do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Audax, nesta quinta-feira, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Para o treinador, o time subiu de produção em relação ao jogo contra o XV de Piracicaba, no último domingo, quando também venceu por 1 a 0, no estádio Itaquerão.

"A equipe jogou mais do que contra o XV porque tivemos aqui em Osasco um jogo entre duas equipes que valorizam a posse de bola. Quem veio ao estádio assistiu a um belo espetáculo. Não teve catimba nem porrada", disse o treinador.

O técnico, porém, admitiu que o time perdeu intensidade no segundo tempo e acabou dando espaço para o Audax, que teve chance empatar o jogo. Para Tite, o Corinthians só voltou a jogar bem depois da entrada do meia Guilherme, que fez a sua estreia com a camisa do clube alvinegro.

"Aceleramos muito o primeiro tempo. Criamos cinco oportunidades com chance de definir o jogo, mas depois foi caindo o ritmo da partida. Só melhoramos depois da entrada do Guilherme. Aí tivemos espaço para definir o jogo, mas faltou entrosamento", disse.

O Corinthians só volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Capivariano no Itaquerão, pela terceira rodada do Estadual. Os jogadores terão folga no sábado e domingo de carnaval.