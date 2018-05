Tite elogia estreia de Guilherme na vitória magra do Corinthians

Tite elogiou a estreia de Guilherme pelo Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Osasco Audax, quinta-feira, no estádio José Liberatti, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Contratado do Antalyaspor, da Turquia, o meia não jogava há 40 dias e entrou aos 26 minutos do segundo tempo no lugar de Danilo.

"Guilherme estava bem, não é um 9, mas entrou para rodar com muita qualidade. Se dar liberdade para ele, vai deixar alguém na cara do gol", disse Tite.

Willians também fez na quinta-feira a sua estreia pelo Corinthians. O volante, no entanto, saiu do banco apenas aos 39 minutos da etapa final e teve pouco tempo para mostrar serviço. "É difícil entrar num jogo mais corrido. Necessita entrosamento", admitiu Tite.

Cauteloso, o treinador não quis dar um prazo de quando o time estará pronto para a Libertadores. A estreia no torneio continental é no dia 17, contra o Cobresal, no Chile. "Vamos, apressar etapas, mas sem pular. Esse time precisa de tempo para ser construído", disse.

Antes da estreia na Libertadores, o Corinthians tem mais dois jogos pelo Campeonato Paulista. No dia 11 a equipe enfrenta o Capivariano e no dia 15 joga contra o São Paulo. Ambas as partidas serão no Itaquerão.