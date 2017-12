Tite elogia marcação do São Caetano Nada como vencer e convencer. Talvez por isso o técnico Tite, do São Caetano, voltou de Criciúma elogiando muito seus jogadores que passaram pelo time catarinense, por 1 a 0, quarta-feira. Os maiores elogios ficaram para os homens de defesa, que seguraram a pressão adversária e garantiram a oitava vitória dentro do Campeonato Brasileiro. O São Caetano é nono colocado, com 35 pontos. A esperança do técnico, que venceu pela primeira vez no comando do Azulão, é que o setor defensivo volte a ter uma atuação destacada contra o líder Cruzeiro, sábado, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella. "O poderio deles é muito forte, então vamos ter que manter a mesma pegada", comentou Tite. A delegação retornou à cidade por volta das 14 horas e duas horas depois os jogadores já estavam na piscina realizando um treino de regeneração. Na manhã desta sexta-feira haverá apenas um técnico-tático. À tarde, a concentração. O time sofrerá duas mudanças. O zagueiro Gustavo recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído por Thiago. No meio campo, o reserva Fábio Santos sofreu entorse no tornozelo esquerdo e está fora do jogo. Mas Marcelo Mattos, após cumprir suspensão, tem sua volta assegurada.